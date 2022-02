Ternana-Reggina: probabili formazioni e dove vederla

Ternana-Reggina è il match con cui rossoverdi ed amaranto si sfideranno alla ripresa del campionato di Serie B. L’appuntamento è fissato per le ore 14 ed i punti peseranno per entrambe le compagini. Grandi novità tra le fila degli ospiti che si presenteranno al Liberati con una nuova guida tecnica e probabilmente diversi nuovi acquisti che saranno del match.

Cristiano Lucarelli, alla vigilia della sfida, ha sottolineato quanto per gli umbri è stato difficile preparare le partita, sulla base dell’impossibilità a sapere quale sarebbe stato l’atteggiamento tattico degli amaranto. Di certo si sa che tra i convocati di Roberto Stellone, nuovo trainer reggino, non figurano Jeremy Menez e Ricardo Faty. Da segnalare, tra gli amaranto, anche i forfait di uomini come Rivas e Stavropoulos

Ternana-Reggina, dove vedere la partita

Ternana-Reggina, come tutte le partite del campionato di Serie B, sarà visibile sia sulla piattaforma di Dazn che su quella di Sky (anche NowTv e SkyGo). Il match sarà disponibile anche su Helbiz.

Ternana-Reggina, le probabili formazioni

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Celli; Kotsoupias, Proietti, Palumbo; Partipilo, Pettinari, Furlan. All. Lucarelli

Reggina (4-3-2-1): Turati; Adjapong, Cionek, Aya, Di Chiara; Hetemaj, Cristig, Folorunsho; Bellomo, Cortinovis; Galabinov. All. Stellone