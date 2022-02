Spal-Reggina: Stellone con l’infermeria piena, le ultime

Roberto Stellone spera che la sua Reggina a Ferrara possa dare continuità al successo ottenuto contro la Spal.

Dovrà, però, fare a meno di diversi giocatori. Non ci saranno, ad esempio, due dei cinque nuovi acquisti del mese di gennaio. Ramzi Aya e Cristiano Lombardi non partiranno con la squadra.

La buona notizia è che sia il difensore che l’esterno torneranno a disposizione in cinque-sei giorni. Stesso destino anche per il centrocampista Ejjaki, calciatori che i predecessori di Stellone non hanno mai utilizzato ma che l’allenatore vuole provare.

Chi, invece, ne avrà più a lungo sono tre calciatori importanti: Stavropoulos, Rivas e Lakicevic.

Torna, invece, dalla squalifica Nicola Bellomo.,