Spal-Reggina: probabili formazioni e dove vederla

Spal-Reggina: una partita fondamentale per entrambe. Gli estensi nel 2022 devono ritrovare una vittoria in casa che manca da lungo tempo per provare ad agganciare gli amaranto che, a loro volta, devono dimostrare che la vittoria contro il Crotone non è stata una rondine che non fa primavera.

La squadra di Stellone dovrà provare a non farsi distrare sulle notizie che arrivano sulle condizioni di salute del presidente Luca Gallo, colto da un malore e in condizioni segnalato in condizioni preoccupanti da un comunicato diffuso dal club.

Spal-Reggina, le probabili formazioni

Spal (4-3-2-1): Alfonso; Almici, Vicari, Meccariello, Celia; Zanellato, Esposito, Pinato; Mancosu; Colombo, Vido. Alleatore: Venturato

Reggina (4-2-3-1): Micai; Adjapong, Cionek, Amione, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Kupisz, Folorunsho, Bellomo; Montalto. ALlenatore: Stellone

Spal-Reggina: dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport, ma anche sulle piattaforme di Dazn, SkyGo, Now Tv ed Helbiz live. Il fischio d’inizio è previsto per le 18.30.