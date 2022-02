Reggina Tv si scusa per il post discusso: “Non accadrà più”

“In merito al post pubblicato – si legge nel post apparso su Facebook – nella mattinata odierna, #RegginaTV porge le più sincere e sentite scuse, tenendo a precisare che si è trattato dell’iniziativa di un singolo collaboratore, della quale il club, in tutte le sue componenti, non era assolutamente a conoscenza.

Arrivano da Reggina Tv le scuse per un post che, in mattinata, era apparso sulla pagina Facebook dell’emittente web che fa capo al club.

La frase in questione e le successive esternazioni personali, pur inquadrabili in vicende calcistiche, non rispecchiano dunque in alcun modo il pensiero di una società che ha da sempre inteso trasmettere il valore dello sport e della vita di tutti i giorni, aborrendo e condannando la violenza di ogni genere e grado.