Reggina: tre nuovi acquisti verso una maglia da titolare

Sabato si torna in campo. Dopo quindici giorni riprende il campionato di Serie B ed una pausa che è stata riempita dai tanti discorsi relativi al calciomercato.

Il 31 gennaio, però, le trattative si sono chiuse ed è il tempo di raccogliere, auspicabilmente, i frutti delle campagne di rafforzamento.

Ci proverà da subito la Reggina. Al Liberati di Terni Roberto Stellone sarà una delle novità che saranno proposte del club amaranto, ma oltre alla ventata di rinnovamento portata dalla guida tecnica la squadra potrebbe trarre giovamento dalle verve dei nuovi arrivi.

Almeno tre sono candidati ad una maglia da titolare. Uno è Ramzi Aya che potrebbe affiancare Thiago Cionek come centrale difensivo. Folorunsho, inoltre, viene dato in grande forma e, salvo sorprese, partirà titolare come spalla della punta, in attesa di capire se Jeremy Menez partirà dall’inizio a Terni (difficile per il momento)

Qualche problema la Reggina lo ha sulle fasce. A destra potrebbe toccare subito a Kupisz qualora la Reggina dovesse schierarsi con il 4-4-2- o 4-2-3-1.