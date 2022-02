Reggina: torna Folorunsho, dove giocherà?

In mezzo ad un numero elevato di indisponibili, la Reggina contro il Pisa ritroverà Michael Folorunsho. Il centrocampista ha scontato il turno di squalifica contro il Frosinone e tornerà ad essere un importante risorsa per Roberto Stellone.Sia perché ha caratteristiche fisiche che non si rilevano nel resto della squadra, sia perché la sua duttilità permetterà all’allenatore di costruire la squadra attorno a lui e viceversa.

Potrebbe giocare sotto la prima punta, da mezzala o da esterno. Dipenderà molto dal modulo che andrà ad adottare il tecnico amaranto, sebbene sarà più che altro la conta dei disponibili a indurre l’atteggiamento tattico.

Probabile che Folorunsho venga, in qualche modo, utilizzato in mezzo al campo, considerati i pochi uomini che gli amaranto hanno in rosa per la linea mediana che, nelle ultime settimane, hanno riposato davvero poco.

La sua aggressività ed anche la sua freschezza, non avendo giocato il turno infrasettimanale, lasciano immaginare che il calciatore possa andare ad occupare una delle caselle di quello che si annuncia possa essere un 3-5-2 dove servirà una grande mano nel coprire gli inserimenti tra le linee del Pisa.