Reggina, Stellone: “Quattro-cinque cambi in formazione, è probabile che varieremo anche il modulo”

“Abbiamo disputato non una buona gara, dove tutti hanno reso meno rispetto alle proprie qualità. Al di là della partita ho osservato un’altra settimana di allenamenti ed ho visto impegno da parte dei ragazzi. Tutti vogliono uscire da questa situazione e sappiamo benissimo che quando i risultati non arrivano possono esserci tanti motivi. Sono fiducioso. Arriviamo a questa gara con un avversario che sta meglio dal punto di vista mentale e che ha fatto sei punti nelle ultime quattro partite”.

Così Roberto Stellone ha presentato la sfida tra Reggina e Crotone in programma sabato alle 16.15. “Ho dato le mie scelte alla squadra, faremo quattro-cinque cambi rispetto alla gara di Terni non per le bocciature ma perché ho il compito di osservare tutti. Devo trovare le gerarchie, cambiando più giocatori possibili. Martedì con la Spal ruoterò 5-6 giocatori, così come in tutte le altre partite. Fare questo ha dei contro, ma anche dei pro perché tengo tutti sulla corda. Tutti si allenano al massimo. Dopo nelle restanti dieci partite troverò un undici tipo. Lo stesso discorso vale per il modulo, dato che dobbiamo trovare la quadra giusta anche sotto quell’aspetto ed è probabile che lo cambieremo”.

“Quando – ha proseguito – c’è un blocco mentale diventa difficile smarcarsi, fare il dribbling e avere idee. Spero e sono convinto che faremo una prestazione determinata. Il resto verrà quando ci sbloccheremo. Mi auguro che i tifosi verranno in tanti, perché abbiamo bisogno del loro sostegno. Sono delusi dai cittadini, se vengono a darci una mano aiutano a uscire prima da questa situazione. Da questo momento possiamo uscirne domani, tra due partite ed il pallone scotterà sempre di più.”,