Reggina, Stellone: “Menez si è allenato bene” , ma la lista degli indisponibili è lunga

Roberto Stellone ha comunicato in conferenza stampa la lista dei calciatori che non saranno della sfida contro il Crotone.

Non ci sarà lo squalificato Nicola Bellomo, ma ci saranno anche altri problemi. Rigoberto Rivas non ha recuperato, Ejjaki ha avuto un problema polmonare.

“Lombardi – ha aggiunto il tecnico – è da valutare, ha sentito un po’ di fastidio. Non giocherà dall’inizio. Sarà convocato”.”Galabinov – ha proseguito – è recuperato, Aya ha sentito un fastidio ed è da valutare. Lakicevic ha avuto un problemino all’inizio della settimana e starà fermo per due o tre settimane, forse qualcosa in più”

E poi un flash su uno dei nomi sempre più attenzionati: “Menez si è allenato bene tutta la settimana”.