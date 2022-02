Reggina, Stellone: “In questo momento non possiamo fare 25 passaggi, dobbiamo essere bravi ad attendere”

“Sarà una squadra che terrà molto la palla. Lo ha fatto con squadre che stanno in alto in classifica. Per noi è la partita della vita, perché può cambiarci il prosieguo del campionato”.

Così Roberto Stellone ha presentato la sfida che la sua Reggina avrà contro il Crotone. “Gli uno contro uno – ha spiegato – determineranno il risultato. I braccetti difensivi della difesa a tre vanno ad attaccare, per questo spesso hanno la palla loro. Allo stesso tempo concedono”.

“Dobbiamo – ha proseguito l’allenatore – essere squadra. Capire quando attaccare alti, quando aspettarli perché con le loro rotazioni potrebbero crearci difficoltà e noi dovremo difenderci con undici dietro la la linea della palla”.

Sulle possibili evoluzioni del match: “Certo è che se dovesse venire un gol nei primi minuti, ci toglierebbe di dosso un po’ di tensione e la partita non sarebbe finita. Ma anche se dovessimo prendere gol, non dovremmo andare all’arrembaggio. Una partenza sprint, però, potrebbe aiutarci ad affrontare bene la partita, ma se le cose andassero diversamente non dovremmo demoralizzarci”

“Ho- ha proseguito l’allenamento – una rosa ampia e sono stato in difficoltà nelle scelte dell’undici titolare, perché tutti si sono allenati bene. Non mi è mai capitato di passare un tempo così lungo senza vincere una partita. Chi giocherà domani saprà cosa dovrà fare. Dovremo essere più veloci possibili nel diventare pericolosi. Potremo farlo anche con venticinque passaggi, cosa che però in questo momento non saremmo in grado di fare, ma possiamo farlo anche con veloci sulle punte e attacco sulle seconde palle”.