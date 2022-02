Reggina, Stellone: “Cambiarne 5-6? L’ho detto e lo faccio, il modulo non conta”

“La vittoria ci ha dato tre punti e ho visto lo spirito di squadra e di gruppo. I ragazzi ce l’hanno messa tutta con il massimo dell’impegno e ho avuto risposte importanti sotto quest’aspetto. C’è sempre da lavorare e da migliorare, andando a lavorare con quell’atteggiamento su ciò che ci è mancato”.

Roberto Stellone, alla vigilia del match che la Reggina giocherà sul campo della Spal, torna così sul ritorno alla vittoria ottenuto contro il Crotone.

“Bisogna – ha proseguito – dare continuità sotto il profilo della prestazione. Abbiamo corso tutti insieme, da squadra, ed ho visto lo spirito giusto a fine partita. Anche da parte di chi non è arrivato neanche a scaldarsi. Serve continuità altrimenti non servito a nulla, noi dobbiamo fare più punti possibili per tirarci fuori dalle zone calde e non rientrare nel tunnel della paura”.

Tra i più positivi Michael Folorunsho, per il quale l’interrogativo resta sempre su quale sia la posizione migliorare per esaltarne le caratteristiche. “Può -ha evidenziato Stellone – ricoprire diversi ruoli ed in base all’avversario può giocare anche più al centro, a fianco alla punta. Tutti i moduli hanno pro e contro. In base all’avversario e alla condizione dobbiamo capire come spostare i giocatori. Il modulo è l’ultimo dei problemi. Quello che conta sono i concetti”.

A Ferrara si va con la consapevolezza di dover ottenere un risultato positivo. “Si giocano – ha detto Stellone – tutte le partite per vincere. Bisogna capire i momenti delle partite. La Spal è una squadra con altre ambizioni, cioè di provare a salire con un organico importante. Hanno avuto dei problemi, non vincono da diverso tempo, non stanno affrontando un grandissimo momento, ma dobbiamo pensare a noi stessi”.

Nessuna retromarcia sulla dichiarata volontà di cambiare cinque-sei giocatori per partite in questa fase in cui si gioca ogni tre giorni. “L’ho detto – ha ammesso Stellone – e lo faccio. La formazione che scenderà in campo sarà diversa da quella che si è vista contro il Crotone. Qualche giocatore non ha recuperato ed è giusto che non parta dall’inizio, anche perché abbiamo un gruppo che si allena bene ed è giusto dargli l’opportunità. Domani, in ogni caso, andrà in campo la formazione migliore e non è fatto per accontentare qualcuno o dare spazio a tutti”.