Reggina, sale la tensione? “Litigio Taibi-IIriti a Terni”

Non è un momento facile per la Reggina. Otto sconfitte nelle ultime nove partite sono la dimostrazione del concreta del fatto che, al momento, dalle parti del Sant’Agata non tira una buona aria.

Che qualcosa non vada lo si evince anche da quello che è un retroscena riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle pagine nazionali. Si fa in particolare riferimento a quello che sarebbe stato uno scambio di vedute tra il direttore generale Vincenzo IIriti e il direttore sportivo Massimo Taibi.

Poche righe ma dal titolo quanto mai esplicativo: Caos Reggina: “la squadra in ritiro e litigio Iiriti-Taibi”.

Solo pochi giorni prima era stata palesata soddisfazione per il mercato condotto dal ds nella sessione trasferimenti di gennaio.

“Dopo l’alterco – scrive la rosea – poche ore prima di Monza-Reggina tra l’ex tecnico Toscano e il patron Gallo, a

fine gara ci fu l’esonero, sabato c’è stata la replica tra il d.g. Iiriti e il d.s. Taibi: una discussione animata. La squadra è in ritiro per risollevarsi dalla crisi”.

Si attende, ovviamente, di sapere quale sarà la versione dei fatti che sarà eventualmente offerta dai protagonisti.