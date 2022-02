Reggina, Reggio tappezzata di striscioni dei tifosi: “Non giocate con la nostra passione”

La vittoria con il Crotone offre serenità dal punto di vista sportivo. I tifosi della Reggina si prendono i tre punti, ma non disperdono l’attenzione su mesi che sono apparsi strani. Dal rendimento della squadra crollato di colpo a voci sulla società che non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente.

Il giorno dopo Reggina-Crotone, Reggio si è risvegliata tappezzata di striscioni che lanciano messaggi chiari al club e forse anche ai giocatori.

“Del vostro operato – recita uno striscione – la nostra città merita chiarezza” “La Reggina – si legge in un altro non è un giocattolo”. “Non giocate – si coglie in un altro messaggio con la nostra passione”

Le foto: