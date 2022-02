Reggina-Pisa: margini di manovra limitati per Stellone, le sue idee

Non è una Reggina che si presenta al match con il Pisa in grandi condizioni. È noto che la lista degli indisponibili è particolarmente lunga e praticamente nessuno sarà recuperato per il match di domenica. L’eccezione è rappresentata da Michael Folorunsho che a Frosinone ha scontato il suo turno di squalifica. Non ci sarà, invece, Nicola Bellomo, appiedato dal giudice sportivo.

Il Pisa è una squadra che sfrutta bene sia la spinta dei terzini, ma sul piano del gioco ha grande pericolosità nelle doti balistiche dei suoi centrocampisti e trequartisti. È una formazione che fa densità in mezzo, come si dice in gergo. Proprio per questo Roberto Stellone proporrà quasi certamente una cerniera centrale a tre dove Folo farà parte di una linea in cui sono compresi anche Crisetig ed Hetemaj.

Sugli esterni probabile impiego di Giraudo a sinistra e Kupisz a destra (staffetta con Adjapong). Aya è candidato ad una maglia da titolare, con Amione e Di Chiara a completare il pacchetto difensivo. In porta la logica dell’alternanza prevede Turati.

Davanti toccherà a Montalto e forse a Jeremy Menez.