Reggina, il punto sui rinnovi di contratto per il futuro

Massimo Taibi, in conferenza, stampa ha confermato gli avvenuti rinnovi di Loiacono, Bellomo, Crisetig, Montalto e Liotti.

Mancano ancora all’appello quelli di alcuni giocatori. “Hetemaj – ha rivelato il ds – mi ha detto che a fine anno vuole tornare a casa sua. Su Stavropoulos stiamo parlando, siamo già d’accordo. C’è da sistemare una cosa con lui per chiudere. Con Lakicevic devo incontrarmi con il procuratore e con Denis vedremo a fine anno se vorrà continuare o meno”.

E poi focus su un calciatore che in una situazione particolare: “Di Chiara – ha ricordato Taibi – è in prestito biennale. L’obbligo di riscatto è previsto solo in caso di Serie A. Gli resta un contratto di un anno al Perugia e vedremo. Prima di giugno parleremo e vedremo”.