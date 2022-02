Reggina, Gagliardi ricorda l’1-4 con il Crotone: “Foti mi disse di non parlare qualsiasi avessi visto da allora in avanti”

Era l’anno 2014, quello del centenario. La Reggina aprì l’anno solare vincendo 1-0 a Bari. Fu il primo di qualche risultato che, con l’avvento di Gagliardi e Zanin in panchina, portò gli amaranto a passare da una situazione disperata alla possibilità di salvarsi.

La Reggina, in una gara contro il Crotone, ebbe un incredibile tracollo nel secondo tempo. Ai microfoni di Reggina Tv Franco Gagliardi ha ricordato cosa accade in quella partita e in quella immediatamente prima.

“Le prime apparizioni – ha ricordato – avevano credere che avremmo potuto salvarci. Non avevamo considerato tutto quello che girava intorno. Voglia da parte di tutti, probabilmente debiti accumulati, giocatori istruiti a dover cambiare maglia a prescindere dalla salvezza. Quella è stata la partita che ha fatto traboccare il vaso”.

“Il presidente Foti – ha aggiunto – sperava in quella salvezza. Nella gara prima di quella con il Crotone, a Novara, sono accadute una serie di cose. cose. C’hanno ad esempio annullato un gol incredibile. Foti è sceso in campo. “.

“Foti – ha ricordato – aveva avuto parole di fuoco verso i senatori. Dopo il presidente mi ha chiesto se volevo rimanere fino alla fine e mi ha detto di non parlare più qualsiasi cosa avessi visto. Poi siamo retrocessi”.

Sul ricordo del 4-1: “Mi è rimasto sullo stomaco. È una di quelle partite che mi ha fatto inimicare il calcio e crescere l’attaccamento alla Reggina”.

Ecco le immagini della partita: