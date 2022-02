Reggina: Folo non è Messi, ma è già più pericoloso di tutta la squadra

Michael Folorunsho è stato accolto con discreto entusiasmo dai tifosi. Il suo nome, in un mercato non certo sfavillante, rappresentava un appiglio a cui poter ancorare i sogni di svolta per la Reggina.

Nessuno si era illuso che potesse essere il giocatore che avrebbe sovvertito da solo le sorti del campionato amaranto. Tuttavia, già a Terni si è avuta la sensazione di come possa rappresentare un rinforzo importante per una squadra a cui mancavano forza fisica, velocità, ritmo e capacità di inserimento.

A Terni è riuscito a costruirsi un paio di occasioni da rete: una con un bell’inserimento, l’altra sugli sviluppi di un corner. Per trovare un compagno che sia stato in grado di mettere insieme un paio di occasioni da rete bisogna forse spingere mettere insieme dieci partite.

Segno che Folorunsho qualcosa alla Reggina può darla. Magari in una posizione diversa da quella di esterno destro, dove rischia di essere allontanato dalla porta e dove non può dare grande mano alla linea mediana.

Stellone sta probabilmente meditando di accentrarlo e metterlo immediatamente alle spalle della punta. Certo è che se anche anche il resto della squadra gli desse una mano, la capacità di inciderebbe sarebbe sicuramente maggiore.