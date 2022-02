Reggina, fissate ora e data delle prossime gare: il programma

È un programma particolarmente fitto quello che sta avendo la Reggina in queste settimane. Il rinvio delle gare che erano in programma nella pausa natalizia ha praticamente generato una situazione in cui si gioca ogni tre giorni.

Dopo la vittoria ottenuta sabato contro il Pordenone, gli amaranto torneranno in campo già domani (mercoledì), a Frosinone. Gli amaranto scenderanno in campo alle ore 18.30.

Il tour de force non sarà finito, tenuto conto che domenica alle 15.30 arriva il Pisa al Granillo. La Lega di B, nel frattempo, ha comunicato le date e gli orari delle gare che si giocheranno fino alla fine della seconda decade di marzo.

Ecco il programma:

26^ Reggina-Pisa, domenica 27 marzo ore 15.30

27^ Reggina-Vicenza, mercoledì 2 marzo ore 18.30

28^ Reggina-Parma, sabato 5 marzo ore 14.00

29^ Reggina-Perugia, sabato 12 marzo ore 14.00

30^ Cittadella-Reggina, martedì ore 18.30

31^ Reggina-Cosenza, sabato 19 marzo ore 14.00