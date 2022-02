Reggina: Faty va in lista, sceglierà Stellone

Cambiano le prospettive su Ricardo Faty. La Reggina non ha problemi di lista, dunque lo metterà nei diciotto over che potranno essere utilizzati da Roberto Stellone.

Sarà lui a decidere se il francese, così come Jeremy Menez, sarà un profilo che potrà fare il caso del suo modo di interpretare il calcio.

Taibi ha rivelato come, i due predecessori del tecnico romano, avessero palesato idee diverse sul calciatore ex Roma. Uno avrebbe puntato su di lui, senza specificare chi, l’altro aveva fatto altre scelte.

Il fatto che fino ad un certo punto si parlasse di reintegro del francese per gennaio e che Toscano avesse parlato di Faty come ” in uscita”, autorizza a credere che fosse Aglietti quello che avrebbe voluto beneficiare del longilineo centrocampista transalpino.