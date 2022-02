Reggina: è il momento del “prima non prenderle”?

Ci sono tanti pensieri probabilmente nella testa di Roberto Stellone. Forse la situazione della Reggina è addirittura più difficile di quello che avrebbe immaginato, considerato il valore sulla carta dei calciatori e la spirale negativa dentro cui è proiettata.

Di certo c’è che la partita di sabato contro il Crotone ha un valore inestimabile. C’è solo uno scenario da evitare a tutti i costi: perdere. Immaginare di dover giocare per il pareggio contro una squadra che ha fatto pochi punti in generale non farà saltare di gioia nessuno, ma bisogna anche guardare in faccia la realtà.

La Reggina di punti ne ha fatti uno nelle ultime nove gare e quattro nelle ultime undici. Questo significa che in oltre metà girone di un campionato è la squadra che ha dimostrato di essere la più debole del torneo.

Questo presuppone la necessità di approcciarsi con rispetto verso l’avversario. Il Crotone ha tante armi per mettere in difficoltà gli amaranto e giocherà con la forza della disperazione, tenuto conto che avrà bisogno di un filotto di risultati per iniziare a immaginare una salvezza senza passare dai play out.

Qualora la Reggina decidesse di giocare all’arma bianca, considerate anche le difficoltà di fraseggio, rischierebbe di esporsi ad una squadra che ha giocatori che corrono molto più veloce di quelli amaranto. Coprirsi un po’ di più e intanto evitare il più possibile di prendere gol (ovviamente scongiurando gli errori difensivi delle ultime settimane), per poi uscire alla distanza potrebbe essere una strategia. Soprattutto se si dovesse compiere qualche scelta mirata ad irrobustire il centrocampo con maggiore sostanza.

E se si considera che la Reggina, in questa fase, riesce ad essere pericolosa solo su palla inattiva, le contingenze del momento potrebbero rendere preferibile una strategia iniziale quantomeno attendista.

C’è, però, un risvolto della medaglia. Chiedere ad una squadra in piena incertezza e scarsa autostima di difendersi contro il Crotone, può essere un’arma a doppio taglio? Sono domande che si sta ponendo anche Stellone. Di certo anche lui dovrà dimostrare di essere arrivato a Reggio per dare qualcosa.