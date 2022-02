Reggina, Cozza “Prima squadra rispecchia il resto, liti? Conoscendo Taibi, fatte cose a sua insaputa”

“Si può solo lavorare per cercare la soluzione ed uscire dal tunnel. Secondo me la Reggina ne può uscire”.

Ciccio Cozza, ai microfoni di Radio Antenna Febea, prima parla da tifoso amaranto e poi mette in chiaro i punti critici di una situazione preoccupante.

Reggina tra la svolta e il baratro

All’orizzonte una sfida terribile con il Crotone. “Domenica – ha proseguito l’ex capitano e allenatore amaranto – può essere una svolta per staccare le ultime cinque posizioni, altrimenti diventa difficile uscirne. Andare in ritiro non è mai bello. Se non hanno fatto gruppo in un anno, non lo faranno in una settimana. Ammesso che sia quello il problema. Ne sentore dire tante, la cosa importante adesso è fare una vittoria. Vedere la Reggina così fa un brutto effetto”.

Cozza non condivide alcune scelte fatte “Hanno – ha evidenziato – dei problemi che non hanno mai risolto. Con tutto il rispetto c’era Aglietti ad inizio anno e non aveva uomini giusti per fare il suo gioco. A Toscano non hanno dato l’opportunità di costruire qualcosa. È arrivato Roberto che è un bravissimo ragazzo, ma non ha la bacchetta magica”.

L’opinione di Cozza sulle presunte liti

“La prima squadra – ha proseguito – rispecchia tutta la Reggina. Dai primi calci alla prima squadra. Sono tutte ultime in classifica e la prima squadra lotta per non retrocedere. Uno si deve fare delle domande e darsi delle risposte. Se va bene la prima squadra si riesce a nascondere a tutto”.

E poi sulla presunte liti a livello dirigenziale: “Sono cose che, qualora ci fossero state, devono rimanere tra di loro e non vanno esposte. Ma quando, invece, accade è perché non si è capito come funziona il calcio. Io stesso ho litigato con allenatori e compagni in momenti difficili. Ci sono state botte di cui non si è mai saputo negli spogliatoi o anche a fine partita, però non è mai uscito fuori una virgola. Qui alla minima cosa ognuno ha diritto decidere. Conoscendo Taibi. potrei pensare che è stata fatta una cosa alla sua insaputa sulla questione ritiro. Posso anche sbagliarmi. Taibi non è tipo che offende o possa fare qualcosa se non gli fai un torto”.

E su vicende extra-calcio: “Non ci sono questi economiche. Io non mi nascondo: questa è una squadra senza personalità. Senza personalità non ottieni risultati, perché altrimenti potevi anche perdere ma con altre prestazioni. Non ci sta che vai a giocare a Terni, ne hai presi due e potevi prenderne tre. Nel secondo tempo avresti dovuto tirare fuori un po’ di orgoglio.”