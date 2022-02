Reggina, clima diverso sullo Jonio per il tifo: “Ragazzi siamo con voi, noi siamo il Crotone”

Sabato alle ore 16.15 si gioca Reggina-Crotone. Una gara tra squadre in una situazione particolarmente complicata. Lo è sicuramente quella di classifica per i pitagorici, lo appare quella ambientale per gli amaranto.

Sullo Stretto si è scelto di porre i biglietti della curva a 3€ per provare ad incentivare la presenza di una città che, al momento, è molto arrabbiata con il club e con i giocatori. Per la gestione comunicativa di alcune situazioni, per presunti fatti nei quadri dirigenziali di cui non si vorrebbe leggere e per una squadra che sta abbattendo un record negativo dopo l’altro.

Gli amaranto hanno tutto da perdere. Il Crotone tutto da guadagnare e nelle ultime settimane gli uomini di Modesto sono tornati a dare segnali di vita come squadra.

Aspetto che non è sfuggito ai sostenitori jonici. Dopo lo 0-0 ottenuto con il Cittadella, la squadra è andata sotto la curva ricevendo messaggi chiari dal tifo rossoblù. A riportare alcuni messaggi rivolti agli uomini di Modesto è il portale ilrossoblu.it. Due sono le frasi carpite: “Ragazzi, siamo con voi” e “Indossate una maglia pesante, noi siamo il Crotone e dobbiamo dare il cento per cento in ogni partita è bisognerà farlo anche nel derby”.

La classifica: