Reggina, Belardi: “Sono preoccupato. Non vanno scelti gli amici, Taibi non ha un gruppo scouting”

“Sono preoccupato. Con la situazione che c’è, essere tifoso ti porta ad avere preoccupazione. I problemi ci sono e sono ovunque. E sono gravi quelli che ci sono in campo”.

Così Emanuele Belardi si è espresso ai microfoni di Radio Antenna Febea sulla situazione della Reggina.

Reggina, Belardi: “Con il Crotone è fondamentale”

“Credo – ha aggiunto – che con il Crotone sia fondamentale. È una squadra viva, che corre. Ha messo in difficoltà il Parma e avrebbe meritato qualcosa in più. È un sfida delicatissima. Bisogna cercare di vincere a tutti i costi”.

La squadra è attualmente al Sant’Agata con la speranza di trovare la coesione giusta per uscire da un momento difficile “I ritiri – ha ammesso l’ex portiere – non mi sono mai piaciuti. Si fanno quando si vuole rinsaldare qualcosa. Dipende dagli attori principali e se non ci si chiarisce servono a ben poco. I calciatori devono trovare in maniera urgente la quadra per salvare la stagione. La B è fondamentale per la società è per la città di Reggio Calabria“.

Quando parla di Reggina Belardi parla in prima persona, usando quel “noi” in cui si leggono tutti i suoi due decenni di Reggina. E lui non crede all’idea che qualcuno abbia un po’ perso motivazione. “Io – ha spiegato – credo che nessun calciatore voglia retrocedere o non messo ogni settimana nella Top 11. In queste cose non credo. Ho fatto il calciatore per vent’anni. La squadra è in grandissima difficoltà e non riesce ad avere la personalità per superare i problemi”.

“Io – ha ricordato – a fine carriera ho giocato gratis per salvarmi in una situazione disperata. Chi non ha orgoglio deve andare via”.

Poi spazio all’analisi tattica e alle sofferenze a centrocampo. “Ci sono stati – ha dichiarato – due allenatori, adesso anche un terzo, che utilizzano lo stesso modulo e gli stessi giocatori. La vedono allo stesso modo. In mezzo si è sempre sofferto. Crisetig è un buon play, ha un passo compassato e prende poche palle di testa. A due va in difficoltà. I tre centrocampisti, sulla carta, ci sarebbero anche. Magari mancano le alternative, però credo che soffriamo tanto in mezzo al campo”.

L’assenza di uomini di calcio in società

La verità è che, in questa fase, qualche nodo sta venendo al pettine anche nell’organizzazione societaria, a partire da un organigramma dove nelle figure apicali ci sono davvero pochi uomini di calcio, anzi solo uno.. “Quando – ha proseguito Belardi – Foti, il migliore presidente della storia della Reggina, ha iniziato non era un esperto di calcio come non lo erano gli altri dirigenti. Però erano persone che guardavano, osservavano e imparavano. Se dopo tre anni siamo solo con Taibi, ci sono grandi responsabilità da chi sceglie amici invece che professionisti competenti. Un direttore non si sceglie in televisione e non si prende dal proprio ufficio. Al massimo un uomo di fiducia si sceglie dal proprio ufficio”.

E poi una rivelazione: “Se Taibi, dopo tre anni, non ha un gruppo scouting, non è colpa di Taibi. Il Cittadella ha otto uomini per lo scouting scouting. Poi si può anche sbagliare e sono il primo io a chiamare Taibi a chiedergli dove ha preso Vasic“.

E sulle presunte liti emerse a livello dirigenziali: “Da quello che ho saputo è una cosa molto grave, ma possono anche starci. Bisognerebbe sapere il motivo. Il ds deve occuparsi della squadra, l’allenatore dell’aspetto tecnico e poi gli altri devono fare altro. Ognuno deve fare il suo, perché una società di calcio funziona come un’azienda dove ognuno deve stare al suo posto. Questa non è la Prima Categoria, si parla di professionismo”.