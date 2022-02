Il comunicato:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla società S10 Sport s.r.l. contro la Reggina 1914 s.r.l., in virtù del contratto di mandato sottoscritto in data 16 agosto 2021, affinché l’istante curasse gli interessi della suddetta società sportiva, prestando, in particolare, la propria opera per la conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Daniele Liotti.