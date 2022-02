Montalto fa la storia, capolavoro da centrocampo: la Reggina risorge contro il Crotone

di Pasquale De Marte – Serviva una scintilla alla Reggina per invertire un trend di risultati negativi che sembrava senza fine. È arrivato un missile terra aria di Montalto: un gol da cineteca.

Con il mancino, dalla sua metà campo, l’attaccante dopo aver recuperato palla ha trovato una parabola che si è insaccata a settanta metri di distanza. Un qualcosa che i presenti allo stadio ricorderanno per il privilegio di averlo visto dal vivo.

La notizia più bella per la Reggina è che si è trattato di un gol da tre punti. Un successo che pesa come un macigno in una situazione che si stava facendo maledettamente complicata.

Reggina, Montalto decide la sfida

Da Montalto a Montalto, la Reggina ha ritrovato la vittoria sempre in un derby e sempre con un gol della punta siciliana. La partita è stata di sofferenza, ma era una di quelle dove contavano solo i punti.

La sfida è stata, per larghi tratti, quella prefigurata da Roberto Stellone. Il Crotone, come è nelle sue caratteristiche, ha lungamente provato a fare la partita. I padroni di casa hanno preferito attendere gli avversari, provando a graffiare quando l’atteggiamento votato all’attacco degli ospiti lo avrebbe consentito.

Quella degli amaranto nel primo tempo è stata una gara intelligente, votata alla lettura di una partita che che si immaginava potesse essere complicata, dovendo fronteggiare una squadra rapida e brava tecnicamente. Seppur, ovviamente, con i limiti che la classifica descrivono (forse oltre i demeriti).

La Reggina si è schierata con un 4-4-2 in cui Kupisz e Folorunsho hanno dato quella capacità di interpretare le due fasi, caratteristica che in molti uomini è sembrata mancare nella fase di vistoso calo rendimento complessivo.

La Reggina vince con le unghie e con i denti

Il capolavoro di Montalto ha spaccato in due un match tutto sommato equilibrato e sono state almeno due le palle del pareggio avute dagli ospiti. I padroni di casa sono rimasti finalmente in partita per tutti i novanta minuti dopo le ultime prestazioni, ma ancora lontani dall’aver risolto tutti i limiti.

Prodigioso Turati su una conclusione ravvicinata di Mulattieri e non preciso Sala su un colpo di testa all’altezza del secondo palo. Vicina anche la Reggina al raddoppio con un colpo di testa di Stavropoulos, finito vicino al palo, in occasione di un corner.

Nella ripresa è stato sempre il Crotone a fare la partita e Stellone, a mezz’ora dalla fine, ha scelto di difendersi a cinque. Ed alla fine è stato premiato.

SERIE BKT, 22ª GIORNATA

REGGINA-CROTONE 1-0

Marcatori: 21′ Montalto (R).

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos (46′ Amione), Di Chiara; Hetemaj (90′ Cortinovis), Crisetig; Kupisz, Ménez (62′ Tumminello), Folorunsho; Montalto (62′ Bianchi). A disposizione: Micai, Adjapong, Aya, Franco, Giraudo, Lombardi, Denis, Galabinov. Allenatore: Stellone.

Crotone (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic (83′ Cangiano), Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua (73′ Kone) Sala (73′ Schnegg); Maric, Kargbo; Mulattieri (73′ Borello). A disposizione: Festa, Tornaghi, Serpe, Mondonico, Vulic, Nicoletti, Mogos, Schirò. Allenatore: Modesto.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como. VAR: Rosario Abisso di Palermo. AVAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

Note – Spettatori 5 882, di cui 90 ospiti. Ammoniti: Estevez (C), Golemic (C), Hetemaj (R), Espulsi: Calci d’angolo: 6-6. Recupero: 1’pt; 4’st.