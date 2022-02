Magie di Menez e Di Chiara: la Reggina vince ancora, Pordenone ko

di Pasquale De Marte – Che non sia stata una Reggina brillantissima può essere un dato accessorio. Quello più rilevante è che, invece, gli amaranto hanno battuto il Pordenone, hanno centrato la terza vittoria consecutiva e hanno sensibilmente allontanato i guai.

Due magie, entrambe nella ripresa, hanno piegato un generoso avversario, costretto ad inchinarsi per via di una tangibile difficoltà realizzativa in un anno che forse non è nato sotto una buona stella, come l’ultimo posto in classifica certifica.

Reggina: adesso avanti con la qualità dei singoli

La prima è stata di Jeremy Menez che, scattato in profondità su servizio di Montalto, ha messo a sedere praticamente tutta la difesa avversaria e con un tocco morbido, da posizione defilata, ha messo la palla in porta nel momento in cui sembrava che gli ospiti potessero addirittura passare.

E nell’altra fase in cui gli ospiti erano costantemente nell’area di rigore avversaria, è arrivato il gol che ha chiuso la contesa: un magistrale calcio di punizione a giro di Gianluca Di Chiara, col mancino. Giocate dei singoli che danno punti, autostima e soprattutto continuità. Altra vittoria di Roberto Stellone, che con quasi tutti i centrali difensivi assenti e continuando a fare robusto turn-over, si sta confermando un fattore che sta facendo la differenza nella stagione amaranto.

Prova intelligente degli amaranto

Dopo due vittorie consecutive la Reggina si è approcciata alla gara con il fanalino di coda Pordenone con la consapevolezza di non dover sottovalutare l’avversario e soprattutto di non commettere errori. Come quello che, in una rara sortita offensiva friulana, per poco non portava Candellone al gol. Sull’asse con Cambiaghi, l’attaccante neroverde, solo e da buona posizione, ha sparato in curva Nord.

Per il resto si è visto una Reggina che ha provato a fare la partita contro un avversario particolarmente abbottonato. Amaranto in campo ancora con un 3-5-2 atipico con Di Chiara a giocare come un ibrido tra un braccetto sinistra di difesa a tre ed un terzino di spinta Tra le note tattiche da segnalare un Folorunsho mezzala in partenza, ma con licenza di inserirsi, e un Menez, spesso chiamato a giocare ad un tocco.

Pordenone generoso, ma inconcludente

Buone le trame degli amaranto, ma si è avuta la sensazione che occorresse alzare di più il ritmo per pensare di mettere in difficoltà il Pordenone. I neroverdi, senza nulla da perdere, nella ripresa sono riusciti a trovare coraggio e hanno dominato il gioco per almeno quindici minuti.

Pericolosissimo Butic nel fuggire via ad Amione e a mettere in mezzo un pallone, su cui nessun compagno è stato lesto nel deviare la palla in rete. Ma è una fase in cui gli amaranto hanno tenuto botta, prima di piazzare il gol dell’1-0.

La reazione del Pordnone c’è stata ed è stata anche importante, con la Reggina costretta a difendersi nella sua area di rigore. Ma i neroverdi hanno dovuto cozzare con i propri limiti nel concludere verso la porta e si sono piegati al punto del 2-0.

REGGINA-PORDENONE 2-0, IL TABELLINO

Marcatori: 66′ Ménez, 86′ Di Chiara

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz (67′ Galabinov), Hetemaj (61′ Cortinovis), Folorunsho, Crisetig, Giraudo (61′ Adjapong); Ménez (67′ Bellomo), Montalto (82′ Bianchi). A disposizione: Micai, Aglietti, Denis, Aya, Franco, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Pordenone (4-4-2): Perisan; El Kaouakibi (46′ Butic), Dalle Mura, Barison, Perri (83′ Anastasio); Zammarini, Lovisa, Gavazzi (65′ Mensah), Torrasi (83′ Di Serio); Cambiaghi, Candellone (46′ Vokic). A disposizione: Bindi, Sabbione, Deli, Onisa, Pasa, Bassoli, Iacoponi. Allenatore: Marchetto

Arbitro: Lorenzo Maggioni. Assistenti: Salvatore Affatato di VCO e Claudio Gualtieri di Asti. IV ufficiale: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. VAR: Antonio Giua di Olbia. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

Note – Spettatori: 3.685, di cui 14 ospiti. Ammoniti: El Kaouakibi (P), Candellone (P), Folorunsho (R), Lovisa (P). Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 2′ pt, 4′ st