L’imprenditore Saladini interessato alla Reggina? Lui: “Voglio riportare Lamezia nei professionisti”

Si è parlato nelle scorse settimane della possibilità che l’imprenditore lametino Felice Saladini fosse interessato ad investire nella Reggina. Una scelta che sarebbe arrivata dopo gli importanti investimenti fatti nella sua città per creare una squadra di altissimo livello per il campionato di Serie D.

Di recente la sua attività è stata quotata in borsa.

Per la prima volta è stato lui a parlare in prima persona di queste voci, rispondendo in conferenza stampa ad una precisa domanda. “Non è – ha dichiarato – assolutamente vero nulla. Il mio progetto è Lamezia Terme. Voglio fare Lamezia Terme”.

“Ho avuto – ha aggiunto – mille richieste, mille avvicinamenti, ma non prendo in considerazione nulla. Voglio riportare Lamezia nei professionisti”.