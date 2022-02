Il Frosinone ridimensiona la Reggina, amaranto travolti

di Pasquale De Marte – La differenza tra Frosinone e Reggina c’è e si vede. Si è vista nel 3-0 con cui i ciociari hanno interrotto la serie di tre vittorie consecutive degli amaranto. Si è notata ancora di più con una squadra, quella di Stellone, con tanti assenti e incapace di offrire proposta offensiva al cospetto di una contendente che ha dominato la gara in lungo e in largo per almeno un’ora di gioco.

Evidente in alcuni giocatori amaranto l’assenza del migliore passo, per effetto di un utilizzo continuativo anche in questa fase di calendario fitto. Soprattutto per assenza di alternative dettata dai tanti infortuni. Così come la squalifica di Folorunsho è per la Reggina un prezzo che resta sempre difficile da pagare.

L’unico rammarico è forse aver preso i gol decisivi su palla inattiva, ma la sfida di Frosinone ha messo in rilievo quanto ci sia attualmente margine tra chi lotta per i play off e chi, come gli amaranto, è un candidata credibile alla salvezza.

Frosinone padrone del gioco, amaranto in difesa

Il Frosinone, per gran parte del match, ha provato a fare la partita. Lo ha fatto mostrando una maggiore capacità di portare pressione sui portatori di palla avversari e una rapidità media tra i giocatori superiore rispetto a quella degli amaranto.

La squadra di Stellone, che ha proposto ben sei novità rispetto alla squadra schierata contro il Frosinone, ha scelto di restare corta, proteggere l’ara di rigore e cercare le ripartenze. Spesso, però, gli amaranto hanno mostrato limiti nel trasformare efficacemente l’azione da difensiva in offensiva. Tant’è che i due centravanti schierati (Tumminello e Galabinov) sono spesso apparsi poco e male serviti, con l’appoggio sul bulgaro rivelatosi spesso unica soluzione della manovra.

Il Frosinone, nei primi quarantacinque minuti, ha fatto bene fino all’area di rigore avversaria, senza mai trovare il pertugio o lo spunto per superare l’opposizione degli ospiti. La migliore occasione è nata da un cross di Zerbin per un incursione di Ciano, ma il colpo di testa è finito fuori. A fronte di tentativi indirizzati verso la porta, va anche segnalato il fatto che nella prima frazione Micai non si è praticamente mai sporcato i guanti.

Tris senza appello nella ripresa

Nel primo tempo si era avuta la sensazione che il Frosinone si facesse preferire per reattività e capacità di giocata. A decidere la partita sono, però, stati due episodi. Entrambi nati da palla inattiva e da corner. L’1-0 di Charpentier è arrivato con un colpo di testa favorito dalla marcatura “allegra” di Amione ed il 2-0 è stato frutto di un mischia, risolta brillantemente dalla rapidità d’esecuzione di Ciano.

Nell’ultima parte di gara, nonostante una prova negativa, la Reggina è andata ad un passo dal riaprire la sfida con una percussione di Menez, ma la conclusione vincente è stata vanificata da una posizione di Galabinov di fuorigioco e ritenuta attiva dopo la revisione al Var.

Il 3-0 finale firmato da Canotto in contropiede ha forse reso i giusti margini alla differenza di prestazione delle due formazioni.

FROSINONE-REGGINA 3-0

Marcatori: 48′ Charpentier, 68′ Ciano, 89′ Canotto

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano (82′ Barisic), Gatti, Szyminski, Cotali (65′ Lulic); Rohden, Ricci, Garritano (65′ Canotto); Ciano (82′ Novakovich), Charpentier (65′ Brighenti), Zerbin. A disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Cicerelli, Tribuzzi, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso

Reggina (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong (59′ Giraudo), Crisetig (83′ Hetemaj), Bellomo (59′ Ménez), Bianchi, Kupisz; Galabinov (83′ Montalto), Tumminello (69′ Denis). A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Cortinovis. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.

Note – Spettatori: 4.024 di cui 20 ospiti. Ammoniti: Bellomo (R), Zampano (F), Cotali (F), Charpentier (F), Bianchi (R), Gatti (R), Ménez (R). Calci d’angolo: 5-0. Recupero: 0′ pt, 4′ st.