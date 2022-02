Gol capolavoro del gioiellino della Reggina Provazza (VIDEO)

D’accordo, la categoria non è la B. Di gol così, però, la Reggina non ne fa da mesi. Anzi non vede neanche la porta.

E vedere che il gioiellino amaranto Alessandro Provazza possa fare certi gol è una delle magre consolazioni che possono essere attinte dall’universo amaranto in questo periodo.

L’esterno offensivo è attualmente in prestito al Lamezia Terme. La compagine lametina del presidente Saladini vuole fortemente la promozione e sta provando a risalire la china verso la testa della classifica.

Il gol di Provazza è arrivato nella vittoria che i biancoblu hanno ottenuto nel derby di Castrovillari. Per il classe 2003 si tratta della quarta realizzazione in 14 apparizioni, a cui si aggiungono i due assist.

Di seguito la classifica del campionato di Serie D Girone I e poi il gran gol di Provazza. Un destro a giro sul secondo palo, rientrando da sinistra. Niente male.