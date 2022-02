Frosinone-Reggina, Stellone: “Resettiamo e ripartiamo”

Roberto Stellone al termine di Reggina-Frosinone ha commentato la sconfitta subita dagli amaranto.

“Loro – ha spiegato – meglio nel palleggio e nel possesso. Giocano bene, lotteranno per vincere il campionato perché hanno tutte le qualità per provarci fino alla fine. Abbiamo retto nel primo tempo, non riuscivamo ad uscire. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su palla inattiva e ci siamo un pizzico disuniti, provando a rimediare sullo svantaggio. IL 2-0 è arrivato su un errore, perché Menez voleva far sbattere la palla sull’avversario. L’avevamo riaperta, poi ci è stato annullato un gol per un centimetro. Il Frosinone, però, ha meritato la vittoria. Hanno vinto perché hanno attaccato di più, hanno vinto dei duelli. Noi dobbiamo resettare immediatamente, perché tra tre giorni si rigioca. Sappiamo benissimo che in un attimo si possono riavvicinare le squadre dietro, avremo prestissimo la possibilità di riprenderci i p. unti che abbiamo perso”.

E sull’assenza di Folorunsho”Da quando ci sono io ha giocato tutte le partite. È un giocatore importante, ma ci mancavano anche Cortinovis, Lombardi, Rivas. Abbiamo parecchi infortuni, ma chi ha giocato ha dato il massimo. A volte, però, c’è l’avversario che spicca e sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni”.