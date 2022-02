È morto Maurizio Zamparini, il cordoglio della Reggina

Si è spento questa mattina a Ravenna, in una clinica in cui era ricoverato, Maurizio Zamparini. L’ex presidente di Venezia e Palermo era stato operato per problema al colon prima di Natale e dopo alcuni giorni in terapia intensiva aveva fatto ritorno a casa.

Nelle ultime ore era stato costretto ad un nuovo ricovero, morendo a 80 anni. Zamparini è stato per anni al timone di squadre che si sono confrontate con il club amaranto ai massimi livelli, nonché presidente del ds Massimo Taibi ai tempi della sua esperienza da calciatore al Venezia.

La Reggina, tramite il suo profilo Twitter, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la perdita di uno dei protagonisti del calcio nazionale degli ultimi anni.

“Il Presidente Luca Gallo e Reggina 1914, in tutte le sue componenti, esprimono – si legge nella comunicazione – il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Zamparini, storico e indimenticabile Presidente di Venezia e Palermo. Alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze”.