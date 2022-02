Calciomercato: parte la nuova avventura di Nino Barillà

Nino Barillà era finito fuori dai programmi del Monza. A gennaio il centrocampista aveva rescisso il suo contratto con i brianzoli ed era finito nella lista dei free agent.

Era cioè libero di firmare per qualsiasi squadra, anche a mercato chiuso. Si era ipotizzato che, a 34 anni, il suo futuro potesse essere anche alla Pistoiese in Serie C, ma alla fine per lui si sono nuovamente aperte le porte della cadetteria.

A metterlo sotto contratto è stata una squadra che ha come ds un altro pezzo della storia della Reggina: Fabio Artico.

Barillà ripartirà infatti dall’Alessandria, con l’obiettivo di aiutare i grigi piemontesi a mantenere la categoria.