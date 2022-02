A Cosenza la Reggina adesso è un rimpianto, Goretti: “Ko non mi è andato giù”

La Reggina non vince una gara in campionato dal successo nel derby contro il Cosenza. Tempi in cui sembravano esserci galassie di differenza tra le due quadre.

Il pessimo rendimento avuto dalla squadra amaranto negli ultimi mesi ha fatto sì che si siano in qualche modo quelle che erano le valutazioni. Al punto che adesso i pochi che non hanno preso punti contro la Reggina recriminano.

È ad esempio il caso del direttore sportivo del Cosenza Roberto Goretti. Facendo il punto della situazione rispetto alla situazione dei classifica dei lupi ha posto l’accento sul fatto che sull’attuale classifica dei lupi pesino in maniera considerevole due gare sbagliate.

“Non sono soddisfatto – si legge su tuttob.com come dichiarazione di Goretti – di come siamo arrivati fin qui, avrei voluto almeno 3 punti in più. Siamo ancora in ballo e stiamo lottando. Abbiamo toppato due partite che non mi sono andate giù, quelle con la Reggina e con la Spal. Il tempo comunque ci dirà se abbiamo avuto ragione”.

Probabile che ad acuire il rimpianto del dirigente silano possa esserci quello che, nel lungo termine, si è rivelato essere il valore degli amaranto in base a quanto riconosciuto dalla classifica. Quella che oggi vede le due squadre essere praticamente dirette concorrenti.