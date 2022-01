Volley Reghion, due positività nel gruppo squadra

La Volley Reghion comunica che sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 tra le componenti del gruppo squadra.

La società ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente.

I soggetti in questione, sono stati posti in isolamento domiciliare, in oltre altre due componenti del gruppo squadra sono state poste in quarantena in attesa di esito del tampone molecolare.

Tra le procedure messe in atto è stata avvertita anche la Federazione e richiesto lo spostamento della gara conto la Battipagliese Volley in programma domani presso il Palacalafiore.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alla gara in programma.