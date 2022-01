Reggina, Toscano: “Passare dal divano al campo non è facile, il Brescia aveva altra gamba”

“Da tre settimane questi ragazzi non si allenavano insieme. Passare dal divano al campo non è facile. Già dall’inizio, affrontando una squadra di grande livello, si è visto che il Brescia aveva un’altra gamba. Quando la gamba non c’è, gli altri trovano letture a cui tu non arrivi”.

Così Mimmo Toscano ha commentato la sconfitta della sua Reggina contro il Brescia, dopo venti giorni contrassegnasti da tante positività al Covid.

“Sembra – ha detto l’allenatore – che non ci metti cattiveria, ma non è stato questo a fare la differenza. I ragazzi hanno dato tutti. Bisogna dare di più. Tutta la squadra deve crescere. Queste settimane di stop non ci hanno permesso di stare insieme e di crescere. Rispetto alla gara di Como si è visto che le gambe giravano in modo diverso. Adesso pensiamo alla gara con il Monza. Affrontiamo un’altra squadra di grande difficoltà, però se riusciamo a ricompattarci penso che la squadra abbia le qualità per fare una grande prestazione sabato. La condizione atletica non potrà migliorare poco, ma si potrà preparare la partita”.