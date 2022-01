Reggina, Toscano guarda al Brescia: “Situazione anomala, mercato? Faremo valutazioni”

Torna a parlare Mimmo Toscano. Il tecnico della Reggina è stato ospite della trasmissione Vai Reggina su Reggina TV.

Gli amaranto, salvo sorprese, andranno in campo sabato contro il Brescia dopo essere arrivati fino a 21 positivi nel gruppo squadra. All’appello delle negativizzazione ne mancano ancora qualcuno (sei o sette), ma nessuno potrà essere nelle migliori condizioni.

C’è chi è rimasto fermo per venti giorni. “È una situazione – ha detto Toscano – un po’ anomala, soprattutto per noi e qualche altra squadra. Se resti concentrato puoi sopperire alla mancanza di allenamento o di condizione che ti ha tolto questo periodo di stop per chi è stato colpito con il Covid. Dobbiamo arrivare con la testa giusta, affrontiamo una squadra che lotterà per vincere il campionato fino alla fine”.

“A Como – ha ricordato in riferimento al pareggio prima della pausa – abbiamo dato una risposta per riprendere quanto di buono ha fatto questa squadra. Bisogna continuare, a prescindere dal Covid, dell’avversario e delle situazioni contingenti.

“Non so – ha ammesso – se avrò il gruppo al completo, però anche nelle difficoltà si può crescere”.

E sulla sessione di trasferimenti in atto: “Il mercato lo fanno i calciatori con le loro prestazioni. Sabato finirà il girone d’andata, faremo altre valutazioni. Dove c’è da migliorare cercheremo, con le nostre possibilità, di migliorare le cose. Dove non ci saranno le risorse proveremo a farlo con le idee”.