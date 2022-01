Reggina, Toscano: “Ci manca serenità” , messaggio alla società: “Speriamo nel mercato”

Un punto nelle ultime tre partite. Corrisponde anche al bottino della Reggina da quando è tornato Mimmo Toscano in panchina.

“Il primo tempo – ha detto commentando la gara di Monza – mi è piaciuto. L’atteggiamento è stato giusto. Potevamo essere più pericolosi quando creavamo le condizioni per far male, potevamo fare meglio in alcune scelte e ripartire con più efficace. A parte la traversa avevamo rischiato poco. La squadra manca di serenità e ad un certo punto l’ha persa, così come la stanchezza ci ha tolto lucidità. Mancava qualcuno che avrebbe potuto darci qualche strappo in più per allungare la squadra. Nella ripresa il Monza è entrato inoltre con più verve nel primo tempo”.

La Reggina ora deve guardarsi alle spalle. “Bisogna – ha detto il tecnico – far quadrato e ritrovare serenità dopo tanti risultati non positivi. Dobbiamo tornare ad essere tranquilli e consapevoli delle nostre capacità. Speriamo che il mercato ci possa dare qualche alternativa in più, soprattutto in caratteristiche. Abbiamo poca gente che attacca la profondità. Il calcio è fatto di dinamicità, di gamba, nelle due fasi”.

“La sosta – ha evidenziato – viene a puntino. Non dimentichiamo che la squadra per ventuno giorni ha avuto i problemi del Covid e serve tempo per ritrovare la condizione migliore. Cambiare modulo? Vediamo.