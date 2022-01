Reggina: testa al Monza, quali novità per Toscano?

Si parla molto di calciomercato in questa fase e non potrebbe essere altrimenti. Sabato, però, la Reggina va a Monza e ha l’obiettivo di fare di tutto affinché arrivi l’ottava sconfitta nelle ultime sette partita. Numeri che fanno rabbrividire, un po’ come il budget del Monza che come ad ogni sessione di mercato piazza colpi ad effetto con l’obiettivo di raggiungere l’agognata Serie A.

Con i brianzoli agli amaranto servirà una prova d’orgoglio, tenuto conto che sarà difficile reperire altre fonti di miglioramento. L’unico upgrade rispetto al match contro il Brescia, potrebbe derivare da una settimana di preparazione fisica dopo essersi approcciati alla sfida con i lombardi con molti elementi con al massimo due allenamenti nelle gambe nelle precedenti tre settimane.

Difficilmente qualche nuovo acquisto sarà disponibile. Tra i più vicini c’è, ad esempio, il centrocampista del Siena Pezzella. Anche se dovesse arrivare in questo finale di settimana, non sarebbe utilizzabile tenuto conto che deve scontare due giornate di squalifica.

Questo, considerata anche la squalifica di Bianchi, preclude la possibilità di vedere qualche cambiamento sul piano del modulo e tenuto conto che anche Faty è in uscita. La Reggina, con soli due centrocampisti a disposizione (Hetemaj e Crisetig, visto che Gavioli è fuori dai radar) avrebbero pochi margini di manovra dal punto di vista tattico.

Lo stesso Aya, qualora la trattativa si concretizzasse, sarebbe difficile da utilizzare già nella giornata di sabato.