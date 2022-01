Reggina, Taibi sul mercato di gennaio: “Abbiamo una base più forte del 2021, cerchiamo giovani”

La Reggina gli “over” pensa di averli già in casa. Il prossimo mercato di gennaio avrà due obiettivi: far partire gli under in esubero e far arrivare quattro-cinque giovani che diano alla squadra ciò che gli manca: brillantezza, velocità, ritmo.

Lo ha ribadito Massimo Taibi, intervenendo nel corso della trasmissione Passione Amaranto in onda su Reggina Tv,

“Quest’anno – ha evidenziato – abbiamo una base più forte. Dobbiamo ringiovanire la rosa e cercare di ottimizzare i costi. Lo scorso anno a gennaio sono arrivati elementi che hanno dato molto come Nicolas e Crimi”.

“Avevo – ha ricordato il ds – fatto approcci importanti pensando di dover rafforzare la squadra per il modo di giocare di Aglietti. Con Toscano alcuni obiettivi sono cambiati”.

“Prenderemo – ha evidenziato il ds – giovani che hanno già giocato in Serie B. Prenderemo gente di 22-23 anni, che ha 3-4 anni di carriera e oggi ha voglia di emergere o rilanciarsi”.

Smentita su un calciatore che è stato accostato agli amaranto: “Cancellieri è un giocatore forte. Non l’ ho mai cercato, non me l’hanno mai proposto. Ma abbiamo altre idee di giocatori che siano bravi come lui”.