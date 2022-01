Reggina, Taibi: “Chi ha rifiutato di andar via resterà fuori”

C’è una dichiarazione di Massimo Taibi, resa a Reggina Tv, in cui il ds ha manifestato le intenzioni relativamente alla gestione dei calciatori che hanno rifiutato di andar via.

“Chi ha rifiutato di andar via resterà fuori” ha dichiarato il direttore sportivo quando gli sono stati chiesti ragguagli sulla situazione over.

In realtà gli over a disposizione della Reggina dovrebbero essere 18, sebbene le parole rese da Taibi lascino intendere come nella nuova Reggina potrebbe non esserci spazio per Ricardo Faty.

Il centrocampista ha infatti rifiutato tutte le destinazioni in Serie C, ritenendo di non dover scendere di categoria. La Reggina, tra l’altro, non ha interesse a cederlo all’estero, alla luce della necessità di non perdere i vantaggi del Decreto Crescita.