Reggina, Ricci: “C’è un po’ d’aria brutta, mercato? Se serve mi metto in discussione”

“Sappiamo che venire qua è difficilissimo. Soprattutto per il momento in cui siamo. Abbiamo preso un gol che ci ha complicato le cose. Sapevamo che avremmo dovuto fare una partita di attenzione e ci siamo riusciti solo in parte”.

Così Federico Ricci al termine di Monza-Reggina ha commentato la sconfitta amaranto in Brianza. Numeri che oggi parlano di tante sconfitte e incapacità persino di tirare in porta. “La verità è questa. Dobbiamo – ha detto il calciatore – registrare qualcosa, non siamo stati pericolosi. C’è un po’ d’aria brutta, bisogna tutti insieme cambiarla. Le sconfitte non aiutano, dobbiamo tirare fuori risultati”.

Si ipotizza anche una sua cessione. “Io – ha detto – a Reggio sto bene. Se sono un problema e non ho reso come ci si poteva aspettare io mi metto in discussione, però non penso di essere un problema e voglio dare una mano”.