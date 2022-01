Reggina, problema di uomini in difesa a Monza? Si ferma ancora Menez

La Reggina va a Monza non senza problemi. Soprattutto in difesa Mimmo Toscano ha gli uomini contati. L’acquisto del mercato di gennaio, Ramzi Aya, non è ancora stato ufficializzato e potrebbe essere già rimpianto considerati i problemi.

“Stavropoulos – ha detto Mimmo Toascano – ha un risentimento muscolare e non si è allenato”.

La novità riguarda la possibilità che anche Cionek possa essere out. “Ha avuto – ha rivelato Mimmo Toscano – un affaticamento giovedì. Oggi ha fatto una parte della partitina con la squadra, vedremo se il ragazzo sarà pronto o se sarà utilizzabile a partita in corso”.

Considerato che Amione, fino ad ora, non è mai stato utilizzato, gli unici disponibili a giocare da centrali sarebbero Loiacono e Regini.

E poi ancora un forfait per l’uomo di cui si parla sempre molto: “Menez si è infortunato al polpaccio. Faty è un giocatore in uscita, ma si sta allenando con la squadra. Si è parlato molto di altre cose in questa settimana, dobbiamo pensare al Monza”.

E poi anche una rivelazione di una mossa che, a dire la verità, appariva leggibile per l’assenza di Bianchi. “Hetemaj – ha dichiarato – giocherà dall’inizio”.