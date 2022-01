Reggina: le dichiarazioni di Toscano lasciano strascichi? Esonero in vista

Che qualcosa potesse succedere dopo Monza-Reggina lo si era percepito. E non solo perché la squadra non ha fatto neanche un tiro in porta, perdendo mestamente contro i brianzoli.

La novità che è nell’aria la rivela Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato, sul suo sito ufficiale, parla di “esonero già in giornata”.

A fine gara il tecnico ha chiesto rinforzi a gran voce, sottolineando la necessità di un certo tipo di calciatori. Circostanza che potrebbe aver contribuito a raffreddare i rapporti tra le parti. do Pedullà . hanno Aglietti sotto contratto (se l’allenatore, artefice della serie negativa, non tornasse dovrebbe rinunciare a quanto gli spetta) e c’è anche un’idea Stellone da tenere in considerazione”.

