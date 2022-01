Reggina, Iiriti: “Menez? È a disposizione di Toscano, settore giovanile? Usciti nomi sbagliati”

“Menez è un giocatore della Reggina. Rimane a disposizione dello staff tecnico, sta all’allenatore decidere se sfruttarlo o meno. Penso che rimarrà, salvo colpi di scena degli ultimi giorni. Noi abbiamo fiducia sia in chi decide che in lui, ma il suo utilizzo dipenderà dalle scelte della guida tecnica. Le qualità del calciatore non si discutono”.

Così il direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti ai microfoni di Reggina Tv ha chiarito la situazione relativa a Jeremy Menez, per il quale si profila una conferma quantomeno fino a giugno.

New entry previsti quadri societari. “Nei prossimi giorni – ha spiegato il dg – avremo una persona che ci darà una grossa mano sul settore giovanile. Ha già iniziato a programmare dei miglioramenti e delle modifiche per la prossima stagione. Stiamo ragionando assieme a questa nuova figura. Nei prossimi giorni daremo il nome, ho visto che sono uscite notizie assolutamente false. Le persone che sono state indicate non sono quelle. Servirà una rifondazione e ci stiamo affidando