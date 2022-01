Reggina, Gallo annuncia “nuovo innesto” per il settore giovanile

“È il mio cruccio”. Luca Gallo, ai microfoni di Vai Reggina, non ha nascosto la sua insoddisfazione per non aver trovato risultati accettabili con il settore giovanile.

Quello che negli anni è stato un fiore all’occhiello della storia amaranto non ha ritrovato neanche lontanamente i migliori fasti del passato. il tutto nonostante gli investimenti fatti per riavere il Sant’Agata e portarlo ad essere uno dei centri più belli ed efficienti d’Italia.

Il presidente ha annunciato “un nuovo innesto”, in riferimento alla possibilità evidentemente di una nuova figura che possa contribuire ad invertire la rotta che vede la società ancora in difficoltà sul fronte della crescita di giovani talenti da valorizzare.