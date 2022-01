Reggina, fumata bianca in arrivo per Giraudo: con una novità

Fumata bianca in arrivo per Federico Giraudo dalla Vis Pesaro alla Reggina. Non è una novità in senso stretto, ma potrebbero essercene rispetto al modo in cui si è arrivati alla formula.

Il terzino sinistro dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Nessun esborso da parte della società amaranto, che sia assicura la possibilità di testare un giocatore su cui potrebbe eventualmente esercitare l’opzione di acquisto ad una cifra già pattuita oggi

A convincere i marchigiani a liberare uno dei punti cardine della rosa potrebbe essere stata l’operazione parrallela. Il portiere Farroni, oggi in prestito alla Vis Pesaro, verrà ceduto proprio al club dove oggi gioca e che detiene il cartellino di Giraudo.

Farroni che, che compirà 25 anni a settembre e che in estate aveva firmato il prolungamento con la Reggina, è pronto a chiudere definitivamente la sua parentesi in amaranto. Era arrivato a parametro zero dopo il fallimento del Matera.

Con la Vis non bisogna dimenticare che la Reggina ha in ballo un altro discorso ed è quello relativo ad Ejjaki. Il calciatore, fino al momento, non è mai sceso in campo con gli amaranto.