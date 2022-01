Reggina: Faty verso il reintegro

La Reggina si prepara alla sfida di Brescia senza nuovi acquisti in senso stretto. Tuttavia, Mimmo Toscano per la gara contro il Brescia dovrebbe poter contare su Ricardo Faty.

Dopo quasi un anno di problemi fisici da ormai un paio di mesi il calciatore si allena regolarmente con la squadra e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, potrebbe già figurare tra i disponibili per la sfida con le rondinelle.

L’uscita di Liotti ha liberato una casella over, che ha già permesso il reintegro nella lista dei diciotto over.

Faty, tra l’altro, è stato spesso elogiato per la professionalità con cui si è comportato in questi mesi ed anche per essersi tagliato l’ingaggio in funzione della sua indisponibilità durata per diversi mesi.