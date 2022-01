Reggina, De Lillo: “È iniziata la fase 2 dell’era Gallo, vogliamo dare un futuro al club”

Il general manager Fabio De Lillo, intervenendo ai microfoni di Passione Amaranto su Reggina Tv, ha definito le nuove strategie del club amaranto.

Il riferimento va innanzi tutto al mercato di gennaio. “Noi – ha evidenziato il gm- stiamo pensando di potenziare la squadra, facendolo con entrate mirate. Cerchiamo giocatori freschi, giovani che possano dare quel valore aggiunto dal punto di vista atletico, di di freschezza agonistica che in questa fase serve. Elementi certificati che vengano anche da società di Serie A. La squadra sarà rafforzata in maniera intelligente. Guardiamo ai giovani e se qualcuno può venire anche per essere valorizzato e quindi mostrato al mercato della Serie A, perché no”.

Poi un passaggio cha chiarisce in maniera netta il cambio di filosofia: “È la fase 2 della presidenza Gallo. Sono stati tre anni di grandi investimenti, la Reggina è nell’élite della Serie B. Siamo una società solida e vogliamo dare un futuro a questa società. Un futuro che ci porti a tornare dove meritiamo di essere, cioè la massima serie”.