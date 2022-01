Reggina-Brescia, Micai: “Felice della mia prestazione, dobbiamo lavorare per uscire da questo momento”

Alessandro Micai ha ritrovato il posto da titolare nel corso di Reggina-Brescia. “Avevo – ha detto il portiere amaranto – grosse perplessità. Venivo da tre mesi di inattività. Di messo si è messo il Covid che mi ha tenuto in casa per due settimane. Per quanto mi riguarda penso di aver fatto una buona prestazione. Anche Turati aveva fatto bene e quando si è chiamati in causa bisogna cercare di farsi trovare pronti”.

E su una difesa che è lontanissima da quella impenetrabile di qualche settimana fa: “L’equilibrio è evidente che si sia perso. Lo si trova nelle vittorie, nelle prestazioni. Stiamo facendo fatica a farle, non mi nascondo dietro ad un dito. C’è da lavorare con più attenzione e spero che questo momento abbia una fine”.