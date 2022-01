Reggina-Brescia, Loiacono: “Bisogna essere realisti: raggiungiamo prima possibile 45-46 punti”

Parla Giuseppe Loiacono al termine di Reggina-Brescia e lo fai ai microfoni di Reggina Tv. “Abbiamo preso gol – ha detto il capitano – su due disattenzioni, soprattutto il secondo è stato un contropiede. Nonostante tutto abbiamo disputato una discreta gara, con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto pareggiare. Abbiamo tenuto il match sempre atteso, ma non è arrivato il 2-1 che ci avrebbe permesso di credere in un risultato positivo”.

“L’80% della squadra – ha detto Loiacono – è rientrata da tre giorni. Era normale potessimo avere delle difficoltà. L’importante è ripartire subito forte e raggiungere il prima possibile 45-46 punti il prima possibile. C’è bisogno che si remi tutti dalla stessa parte. “.