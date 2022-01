Reggina, arrivano gli under. Due trattative svelate da Pedullà

Massimo Taibi, poche ore fa, ha dichiarato che fino ad ora nessuno dei colpi a cui la Reggina aveva pensato era uscito a livello mediatico.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà svela due trattative di cui, fino ad ora, non si era parlato.

Uno è Federico Giraudo. Il terzino sinistro della Vis Pesaro sta giocando da protagonista con la maglia dei marchigiani in Serie C. 18 presenze e 3 assist per lui al momento, numericamente andrebbe a sostituire Daniele Liotti come vice Di Chiara. È di proprietà della Vis che lo ha preso da svincolato con la maglia del Torino.

Classe 1998, ha già quattro campionati di C alle spalle e sarà under per i prossimi sei mesi. Ha di recente prolungato il suo contratto fino al 2024.

È, invece, del 2000 ed è di proprietà della Roma Salvatore Pezzella. È un centrocampista, sta giocando in C nel Siena da titolare e sarebbe un mediano da aggiungere nelle rotazioni di coloro i quali giocano in mezzo.